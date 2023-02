Quinley Quezada, Sarina Bolden, Filipinas sasabak sa Pinatar Cup

Pinamumunuan nina forward Quinley Quezada at Sarina Bolden ang powerhouse na komposisyon ng Filipinas o ang Philippine National Women’s Football Team na ipinatawag ng Philippine Football Federation (PFF) upang sumabak sa gaganapin na 2023 Pinatar Cup sa Spain.

Sinabi ni PFF Secretary General Atty. Ed Gastanes na ang 25 players ay pagsasama-samahin upang irepresenta ang Pilipinas sa unang pagkakataon sa prestihiyosong Pinatar Cup. .

“The Philippine Women’s National Football Team will see action in a competition in Europe for the first time as the Filipinas vie in the Pinatar Cup 2023 from 15 to 21 February 2023 in San Pedro del Pinatar in Murcia, Spain,” sabi ni Gastanes.

Inimbitahan para bumuo sa Filipinas ang mga goalkeepers na sina Kiara Fontanilla, Olivia McDaniel at Inna Palacios, mga defender na sina Maya Alcantara, Alicia Barker, Reina Bonta, Jessika Cowart, Malea Cesar, Sofia Harrison, Halo Long, Eva Madarang, Dominique Randle,

midfielders Tahnai Annis, Anicka Castañeda, Sara Eggesvik, Carleigh Frilles, Reinna Gabriel, Kaya Hawkinson, Camille Rodriguez, Jaclyn Sawicki, Meryll Serrano habang ang mga forwards ay sina Bolden, Isabella Flanigan, Katrina Guillou at Quinley. (Lito Oredo)