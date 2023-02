‘Para ka na ring si Willie’: Karylle ‘binastos’ daw, Vice Ganda tinalakan ng netizen

Hindi nagustuhan ng mga fan ni Karylle ang ‘pambabara’ ni Vice Ganda sa idol nila sa ‘Showtime’ kamakailan.

Sa isang episode nga ng ‘bardagulan’ nila ay humirit si Karylle na kesyo todo practice raw si Vhong Navarro, pero sa ibang host binigay ni Vice ang kanta.

At sumagot nga si Vice kay Karylle na, “So, anong problema Karylle?” Na sinundan pa nang, “Sana kinanta mo Karylle”.

At siyempre, naapektuhan nga ang marami, dahil feeling nila ay hindi deserved ni Karylle na ginaganun nga siya. May nagsasabi pa na masyado na ngang kinakawawa si Karylle, na inaagrabyado na nga, dahil mas pinapaboran nga ang mga baguhan tulad ni Kim Chiu, kesa kay Karylle na matagal na nga sa Showtime.

Nag-tweet si Kuya Kim Atienza na ‘I love you Karylle.”

At heto nga ang tweet ni Vice, “Oh so I am being called out. Yes I acknowledge sablay ako dun. Potah sablay again. Bawi po ako. Bawi right away.”

Feeling ng mga netizen, hindi sincere si Vice sa tweet niya. At heto nga ang chika ng mga faney vs. Vice.

“Pakigitna si Karylle. Pakigilid sina Kim Chiu at Jackie. Karylle deserves more spotlight.”

“Being called out is not negative but a reminder that not all we do is right and everything has limitation. Use your power to spread fairness and not biases po. We all know that what you reach is so high but it is not a waste to look down. Karylle deserve better.”

“Sana ‘yung pagbawi ‘di lang apology or acknowledgement na sablay. Be better. Iwasan na ‘yung micro-aggression sa mga ‘di mo feel na co-host at sa staff ng show. Toxic ‘yun sa working environment. It affects the show, tumatagos ang toxicity sa nanonood.”

“I’m also praying na hindi matulad ‘yung attitude mo like kuya Willie sa Wowowee back then. Just try to point wrong things of staff and host privately. That’s why I love Ryan Bang who truly loves Karylle.”

“Napanood ko din ‘yung kaninang tanghali but you and ate Karylle are besties. Si Ate K kasi ‘yung taong loyal sa showtime at walang masyadong absent but I love you both, mali lang talaga kanina and sana more hosting kay Ate Karylle para hindi tawaging seryoso. But for sure you and Ate Karylle are okey.”

“Napapansin ko pasok nang pasok ng mga host si Vice pero nao-overlook niya’ yung mga old host. Now ang dami na nilang host. Minsan hindi na din napapansin mga host. Remember to treat your old hosts better than the new ones.”

“Hindi man siya makasabay sa bardagulan niyo kasi we know naman how humble she is pero sa hosting, acting, and even singing she is far better than you all. Period!”

May mga komento nga na para na raw si Willie Revillame si Vice Ganda, na mahilig mambara sa mga kasama niya sa show, mapa-host man, o staff ng show, ha!

Well, ano ba ang opinion niyo? (Rb Sermino)