OWWA chief binoldyak pasimuno ng love life survey

Pinagalitan ni Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) chief Arnell Ignacio ang social media practitioner dahil sa ginawa nitong survey tungkol sa kanyang love life sa official Facebook page ng ahensya.

“This young, aggressive social media practitioner was reprimanded already,” wika ni Ignacio sa isang press briefing nitong Biyernes.

“It was all in good intention, kaya lang nilagay niya sa official page,” dugtong ng OWWA chief.

Dahil sa insidente, syinapol ni Ignacio ang grupong humahawak ng kanilang social media page.

Aniya, dapat ay mga tamang impormasyon lamang ang pinalalaganap ng OWWA sa publiko dahil mara¬ming sensitibong kaso ng distressed overseas Filipino workers.

“We have addressed this [mistake]. And when I say we all need the right information, hindi kami exempted roon. Kasali kami roon. That is why took it down already,” paliwanag niya.

Sa nasabing post noon pang Enero 21 pero binura na sa Facebook page ng OWWA nitong nagdaang araw, binanggit dito na: “Mga kabayan OFWs payag ba kayo muling magmahal ang puso ni OWWA Admin Arnell Ignacio. Kaya comment na type YES kung payag kayo. Type NO naman kung hindi.”