Overstaying na dayuhan, nakorner sa Cavite

Dinakip ng mga tauhan ng Bureau of Immigration (BI) at Gen, Trias City Police sa bisa ng warrant of deportation ang isang babaeng dayuhan dahil sa pagiging overstaying sa Gen. Trias City, Cavite nitong Huwebes.

Kasong paglabag sa Overstaying sa ilalim ng Sec 37() at Immigration Act of 1940 as amended ang kinakaharap ni Faith Umukoro, 35, isang hairstylist.

Nauna rito, isang ahente ng BI ang nagpanggap na customer ni Umukoro at nagkasundo silang magkikita sa KS22 Blk 11, Lot 10, Patterson st. Lancaster New City, Gen. Trias City, Cavite para magpa-ayos ng buhok.

Nagkanya-kanyang posisyon na rin ang iba pang tauhan ng BI, Gen Trias CPS at mga tanod ng Barangay Navarro ng nasabing lungsod at saka pinaligiran ang dayuhan para dakpin ito bandang alas 8:30 ng umaga.

Inaresto ito sa bisa ng warrant of deportation nang mabigong makapagpakita ng pasaporte at iba pang permit mula sa BI.(Gene Adsuara)