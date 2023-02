Nang-aano ka eh! Donovan Mitchell sapol sa ‘balls’, binato ng bola si Dillon Brooks

THROWN out si Donovan Mitchell sa kaagahan ng second half, binalikat ni Darius Garland ang Cleveland para ikampay sa 128-113 win laban kay Ja Morant at bisitang Memphis nitong Huwebes sa Rocket Mortgage FieldHouse.

Tumapos si Garland ng 32 points, 11 assists.

Ejected si Mitchell, nagkasya lang sa 6 points, nang batuhin ng bola si Grizzlies guard Dillon Brooks nang magbuhol sa ilalim ng basket.

Napalabas din si Brooks.

Abante ang Cavs 81-76, bagsak sa lane si Brooks pagsablay ng tira. Umigkas ang kamay niya at tinamaan si Mitchell sa bandang ‘balls’.

Namilipit sa sakit si Mitchell, binato ng bola si Brooks at sinalya.

Sa ejection ng star ay lalo lang nag-init ang Cavaliers, inilayo ang lead sa 21 sa fourth. Off the bench ay nagsumite ng 21 si Cedi Osman at 13 kay Ricky Rubio.

Humarabas ng double-double sina Jarrett Allen (18 points, 11 rebounds) at Evan Mobley (17-14).

Namusyaw ang 25 points ni Desmond Bane at 24 ni Ja Morant sa Memphis. (Vladi Eduarte)