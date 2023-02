MIF lalamunin ng resesyon

Nanindigan ang isang tax expert na magiging dagdag na sakit ulo lamang ang Maharlika Fund kaya dapat na ito ay tutulan at tigilan.

Sinabi ni Mon Abrea sa panayam ng Abante na kaduda-duda ang pagmamadali sa pagpasa nito gayong maraming mga sovereign wealth funds ang nalulugi ngayon.

Kung ang sovereign investment funds tulad ng sa Hong Kong at sa Norway ay nalugi sa kabila ng kanilang mahabang karanasan sa pagpapatakbo nito, ano ang garantiyang kikita ang Pilipinas dito, tanong ni Abrea.

“Scam ‘yun. There is no such a thing as a guaranteed return ‘pag sa investment,” aniya.

Binanggit ni Abrea na hindi ito ang dapat maging prayoridad ng gobyerno dahil napakalaki ng utang ng pamahalaan na mahigit P13 tril-yon na, patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at lumalaking trade deficit, at nagbabadyang global economic recession.

“Is it really urgent? There’s a looming global recession pero tayo we are creating another problem,” sabi ni Abrea. (Eileen Mencias)