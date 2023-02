Mga isnaberong Pharma exec bibitbitin sa Senado

Sapilitang pahaharapin ng Senate blue ribbon committee ang mga executive ng pharmaceutical company na hindi humarap sa isinagawang closed-door meeting para mapiga sa tunay na presyo ng mga biniling COVID-19 vaccine ng gobyerno.

Sinabi ni committee chairman Senador Francis Tolentino na mag-iisyu siya ng subpoena sa mga executive na hindi niya pinangalanan para mapilitan silang dumalo sa susunod na miting.

“There were pharmaceutical companies who were not around so the committee will be constrained to issue a subpoena to force the pharmaceutical companies to be present during the next hearing,” sabi ni Tolentino sa panayam ng mga reporter nitong Biyernes.

Binanggit ng senador na naging cooperative ang mga dumalo sa executive session at may isang pharmaceutical firm pa ang nagsiwalat ng lahat ng detalye sa binenta nilang bakuna kontra COVID.

Ang iba naman ay nagsabing hihingi pa sila ng permiso sa mother company kung papayagan silang isiwalat sa komite ang presyo ng binentang bakuna.

Inilahad ni Tolentino na may ilan ang nangatuwiran na walang kapangyarihan ang Senado na bulatlatin ang presyo ng bakuna dahil hindi naman ito kasama sa nilagdaang non-disclosure agreement, bagay na kinontra ng senador dahil ang Senado ay bahagi rin ng Philippine government.

Hinihintay din ng komite ang pagdating ni Vince Dizon dahil sangkot din ito sa COVID-19 vaccine procurement, bilang dating deputy chief implementer ng National Task Force against COVID-19. (Dindo Matining)