Hindi ko na asawa si Alwyn — Jennica

Matagal nang nababalitang hiwalay na sina Jennica Garcia at Alwyn Uytingco. Lumipat na nga ng ibang bahay si Jennica bitbit ang dalawang anak nila.

‘Yun lang, medyo na-confuse ang iba nang mag-post sila na parang nagkabalikan, bukod pa ang mga Instagram post ni Alwyn na tila inaayos na nitong muli na magkabalikan sila.

From our source, talaga naman daw na nag-attempt si Alwyn na maayos pa sila, pero si Jennica, hindi na raw talaga nito makapa sa puso na kaya pa niya dahil ‘yung tiwala na talaga ang nawala.

Ina-avoid ni Jennica na pag-usapan ang status ng marriage niya tuwing may interview, pero finally, sa interview sa kanya ni Jhai Ho, nagsalita na ito at sinabing single na siyang talaga.

Sabi pa niya, “Hindi naman sa kung ano, wala rin naman kasi akong ibang masasagot talaga. Regarding sa past relationship ko, marriage ko in the past, ‘yun lang din talaga.

“I don’t think din talaga na darating ang araw na magiging bukas ako sa isang open interview para pag-usapan kung bakit ito natapos, kung ano ang nangyari. Out of my respect na rin kay Alwyn (Uytingco) and his family, more importantly siyempre, ‘yung parents niya, ‘no. Ayoko kasing dumating sa punto na hindi ako makakatingin kay Mama Liza, ‘yung mommy ni Alwyn. Ayokong dumating ‘yung araw na hindi ako makakatingin sa mata niya dahil may nasabi akong hindi maganda patungkol sa anak niya.

“Kasi, natapos man ‘yung marriage namin, hindi naman sila kasama ro’n. Kumbaga, in my mind, they will always be family. It’s just that, hindi na kami mag-asawa ni Alwyn.”

At tahasan din sinabi ni Jennica na ngayon lang daw talaga siya nagsalita dahil kumportable siya kay Jhai Ho. Pero, talagang kinakabahan daw siya kapag tinatanong sa kanya si Alwyn at hindi niya binabanggit.

Pero sey niya rin, “ ‘Yun na po talaga ‘yon. Wala na po talaga ‘kong ibang maisasagot kung hindi, hindi na po talaga kami mag-asawa. Feeling ko, marami ang nagugulat, pero matagal na po. Magda-dalawang taon na po. Hindi siya bago.

“Nagkataon lang po na hindi ako nagsasalita about it, pero gusto ko na rin po kasi na moving forward, ‘wag na lang siyang pag-usapan pa. Hindi na rin naman iisa ang buhay naming dalawa ngayon kasi, we’re not romantically linked with each other.”

Sa isang banda, nai-share rin ni Jennica ang sinabi sa kanya ng ina na si Jean Garcia. Halos magka-edad daw sila nang dumating dito ang biggest break niya noong akala niya, halos wala ng nangyayari sa career niya, pero bigla siyang pinagtawag ng ABS-CBN para sa “Pangako Sa ‘Yo” and since then nga, nagtuloy-tuloy na.

At ngayon, isa si Jennica sa napapansin sa bagong serye ng Kapamilya network, ang “Dirty Linen.” So we’ll see kung mapapangalawahan nga ba ni Jennica ang nangyari sa nanay niya. (Rose Garcia)