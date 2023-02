Heart, Chiz may 3 pasabog sa ‘araw ng mga puso’

Nang dahil daw sa mga ngiti ni Sen. Chiz Escudero, nagkaroon ng light moment sa ginanap na session sa Senado nang maging sentro ang lovelife ng Senator.

Ang kanyang kaibigang Senador na si Sen. Grace Poe ang pasimuno, nang sabihin nito na, “I would like to warmly welcome our colleague and my seatmate Sen Chiz. First time in a long time we’ve seen that smile on his face with the wonderful aura. And, I think is there anything we learned from this, is that ‘Love is worth fighting for.’”

Eh, naki-ride rin sina Senate President Juan Miguel Zubiri nang sundan nito ang sinabi ni Sen. Grace na, “We believe in second chances” at sabi naman ni Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva, “We Heart Chiz.”

Siyempre, nanggaling ang mga panunuksong ito ng mga kapwa niya senador dahil nauwi sa happy ending ang mga balitang hiwalay na sina Sen. Chiz at Heart Evangelista last year.

In fairness, ang light ng mood sa naging session at sakto pa na simula ng Love month. Natatawa na lang ang mister ni Heart kahit sa naging interview sa kanya ni Arnold Clavio.

Sabi niya, “Miski ako nagulat sa ginawa ng aking mga kasamahan. ‘Ika nga, unawain na lang natin sila dahil marahil hindi nila alam ang kanilang sinasabi at ginagawa no’ng araw na ‘yon.”

At dahil nga malapit na ang Valentine’s Day, hiningan na rin ni Igan si Sen. Chiz ng mensahe niya raw para kay Heart.

“Well, advance happy birthday dahil magdiriwang din ang aking asawa ngayong buwan na ito, sa Araw rin ng mga Puso. Sa Valentine’s Day,” sey niya.

At base sa sagot ni Sen. Chiz kung ano ang magiging selebrasyon nila ni Heart sa Valentine at birthday nito, isama na rin ang kanilang wedding anniversary, nasa Pilipinas si Heart ng mga panahong ito.

Ayon kay Sen. Chiz, “Meron, pero dito lang siguro sa bahay. Kasama ang pamilya niya, pamilya ko at mga mahal namin sa buhay.”

Sa totoo lang, ang dami talagang nagu-good vibes kina Sen. Chiz at Heart. At sa naging desisyon nila na huwag tuluyang maghiwalay but instead, ipagpatuloy ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa.