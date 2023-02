Hanep sa tulin! Kabayong Kingwash Kho humarurot sa 3YO Maiden

NAKIPAGKASKASAN sa unahan si Kingwash Kho upang sikwatin ang panalo sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na nilarga sa Metro Turf sa Tanauan City sa Batangas nitong Miyerkules ng gabi.

Sinabayan ni Kingwash Kho sa unahan sina Jewel Of The Nile at Queen Of The South hanggang sa far turn.

Papasok ng home turn ay dalawa na lang ang nagbabanatan sa unahan tampok sina Jewel Of The Nile at Kingwash Kho pero sa huling 100 metro sa rektahan ay umungos na ang winning horse.

Ginabayan ni jockey Conrad Henson, tinawid ni Kingwash Kho ang meta ng may pitong kabayo ang agwat sa pumangalawang si Jewel Of The Nile habang tersero si Srinagar.

Nirehistro ni Kingwsh Kho ang tiyempong 1:13.2 minuto sa 1,200-meter race sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom).. (Elech Dawa)