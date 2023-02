DOE kakalusin mga online seller ng LPG

Hahabulin at kakasuhan ng Department of Energy ang mga online seller na ilegal na nagbebenta ng mga tangke ng LPG kahit pa walang kaukulang permit alinsunod sa RA 11592 o Liquefied Petroleum Gas Industry Regulation Act.

Sa ginanap na LPG Regional Summit 2023 sa San Fernando, La Union nitong Pebrero 1 at 2, sinabi ni DOE Luzon Office Director Renante Sevilla na gumagawa na sila ng paraan para tugisin at mapatawan ng parusa ang mga online seller ng LPG na walang lisensya na magtinda nito.

“Nakakabahala ang ganyang pagbebenta…Just like any other products, marami nga tayong naririnig na mga balita na ‘ito ‘yung inorder ko and yet ang dumating iba’. So maaa¬ring mangyari din po ‘yun sa atin,” paalala ni Sevilla sa publiko.

Giit ng opisyal, retailer man o dealer ng LPG, kailangan na kumuha ng license to operate mula sa DOE at business permit galing naman sa lokal na pamahalaan. “‘Pag wala silang lisensya, itigil po (ang pagbebenta)…nakikita namin na marami pa rin ang hindi sumusunod,” sabi pa ni Sevilla.

Nakasaad sa batas na may P5,000 hanggang P20,000 na multa kada araw ang mahuhuling nagbebenta ng LPG nang walang kaukulang permit, sertipikasyon, at registration.

Hinimok naman ni Regasco president at dating LPGMA Rep. Arnel Ty ang mga nagnanais na pumasok sa LPG business na dumalo sa nasabing summit na gagawin sa iba’t ibang rehiyon, para matulungan sila na makapagsi-mula sa negosyo.

Sabi pa ng dating mambabatas na nagsulong sa LPG Law, “May mga financial institution na willing magbigay ng loan nang walang collateral at maliit na interest para mapakita na maganda ang future ng LPG business.” (Gel Manalo)