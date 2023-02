‘Di afford ng mga poor: Juday pangmayaman ang pagkain sa V-Day

Umakyat na naman ng panibagong level ang culinary expertise ni Judy Ann Santos bilang naimbitahan ito ng Westgate na mag-prepare ng dishes para sa Valentines Day celebration sa nasabing yayamaning lugar na tinaguriang Ayala, Alabang commercial district ng SouthWest.

Maglalatag si Juday ng ilang course meal para sa mga nagnanais na mag-dine in sa nasabing lugar kung saan bibihisan ito ng isang romantic settings at lalagyan ng entertainment sounds.

Sa post ni Juday sa Instagram habang nakasuot ng chef uniform at nagpi-prepare ng dish, ibinahagi nito ang kasiyahan sa pinakaunang opportunity na natanggap niya bilang chef.

“This is it!!!! My first ever chef’s night is finally happening!!! Oh dreams really do come true! Opposites Attract! Get ready for a culinary experience like no other at the AD Chef’s Night Happening on February 13 at AD Westgate!” sabi ni Juday.

Binida ni Juday ang ihahandang 7 course meal kasama ang complimentary drinks na ang aktres mismo ang nagtimpla.

Pangmayaman nga lang ang event ni Juday dahil P5,500 ang halaga ng kanyang pagkain. (Rey Pumaloy)