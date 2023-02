Condom, pills abot-kamay na sa mga medor de edad

Naniniwala si Albay Rep. Edcel Lagman na malapit ng magkaroon ng legal na access ang mga menor de edad sa modernong contraceptives tulad ng condom at birth control pills na hindi na nanga¬ngailangan ng consent mula sa kanilang magulang o guardian.

“Young people have the right to lead healthy lives and the means to protect their health and safeguard their future. This includes access to reproductive health information, services, and commodities,” sabi ni Lagman.

Ginawa ni Lagman ang reaksyon matapos na aprubahan ng House Committee on Youth and Sports Development ang panukalang Adolescent Pregnancy Prevention Act (House Bill 79) na kanyang inakda.

Ayon kay Lagman mahalaga na magkaroon ng access ang mga menor de edad sa contraceptives dahil nakakaalarma ang pagbubuntis ng mga edad 10-14 gayundin ang bilang ng mga batang ina na namamatay. Ang pagbubuntis ng mga batang ina ay kalimitan din umanong naglulugmok sa kanila sa kahirapan. (Billy Begas)