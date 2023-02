Coach Pido Jarencio opisyal na ang balik sa UST Growling Tigers

Nagbabalik sa kanyang orihinal na tahanan ang beterenong chief tactician na si Alfredo Lorenzo “Pido” Jarencio bilang bagong head coach ng University of Santo Tomas Growling Tigers sa susunod na 86th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament.

Inilathala ng opisyal na peryodiko ng UST na “The Varsitarian” nitong Biyernes ang pagbabalik sa pugad ng mga Tigre matapos maghain ng resignasyon si dating coach Bal David kasunod ng masaklap na 1-13 kartada sa nagdaang 85th season.

Taong 2006 nang huling beses nagkampeon ang Growling Tigers sa paggabay ni Jarencio sa kanyang rookie season matapos ang 10-taon, habang makalipas ang walong taon ay nagdesisyon itong bumaba sa pwesto upang maging head coach ng Globalport Batang Pier sa Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner’s Cup nong 2014.

Naging matunog ang pangalan ng 58-anyos na dating sniper ng Glowing Goldies nung 1980’s sa ilalim nina coach Charlie Badion at legendary coach Aric del Rosario at naglaro sa professional league bilang point guard at shooting guard sa koponan ng Magnolia Cheese/San Miguel, Great Taste, Purefoods, Pop Cola/Swift, Ginebra, Tanduay at huli sa Pop Cola, bago ito naging coach sa UST at assistant sa Petron at San Miguel. (Gerard Arce)