CJ Perez, SMB inambush Dyip

UMUSOK si Christian Jaymar “CJ” Perez, pinamunuan ang San Miguel Beermen sa 122-102 panalo kontra Terrafirma Dyip para manatiling malinis ang karta sa eliminasyon ng PBA Governors Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.

Nagtala si Perez ng 20 puntos, 11 rebounds, 6 assists, 1 steal at 1 block upang tulungan ang Beermen na kumawala sa ikalawang quarter tungo sa pagsungkit sa ikatlong sunod na panalo at makisalo sa ikalawang pwesto kasama ang NLEX Road Warriors.

“Nagpapasalamat ako kay coach (Jorge Gallent) for giving me time and chance. Ginawa ko lang kailangan kong gawin para sa team,” sabi lng dating Rookie of the Year na si Perez.

Tumulong si import Cameron Clark ng 31 puntos, 14 rebounds, 4 assists, 1 steal at 3 blocks habang may 17 puntos, 8 rebounds at 1 steal si Mo Tautuaa.

Nag-ambag din si Allyn Bulanadi ng 14 puntos, 4 rebounds at 1 block habang si Marcio Lassiter ay may 12 puntos, 1 rebound at 1 assist.

Isang tres ni Lassiter ang nagtulak sa Beermen sa pinakamalaking abante na 22 puntos sa ikatlong yugto, 71-49.

Nahulog naman ang Dyip sa 1-2 panalo-talong kartada. (Lito Oredo)