Cebuana nursing student niligtas sugatang vendor

Sinaluduhan ang isang nursing student dahil sa pagliligtas nito sa isang sugatang vendor.

Siya si Angyl Faith Ababat, 2nd yr BS Nursing student sa The Univer-sity of Cebu (UC). Nag-viral online ang kuha ng CCTV kung saan mapa-panood ang ginawang first aid at emergency response ni Angyl sa isang 54-anyos mango vendor na ginilitan sa leeg ng umano’y live-in partner nito.

Kinilala ang biktima na si Nanay Bernadeta Zamora, habang si Edwin Salazar naman ang suspek. Napag-alaman na selos ang ugat ng ginawa niyang ito.

Pagbabahagi ni Angyl, noong una ay nagdada¬lawang isip pa siya na tulungan ang matanda su¬balit nang makita niyang tila magko-collapse ito ay agad niya itong nilapitan. Bukod dito, gumamit siya ng green shirt upang pi¬gilan pansamantala ang lumalabas na dugo sa sugat nito.

At pagkaraan ay isinugod din ito agad sa pinakamalapit na ospital. Dahil dito, nakatanggap ito ng samu’t saring papuri mula sa mga netizen.

Naglabas din ng statement ang University of Cebu sa kanilang official Facebook account, sabi dito, “Kudos! Angyl for the kind deed and ge-nuity that you showed to people in need.”

Bukod sa recognition ay makakatanggap din si Angyl ng scholarship at sasagutin din ng kanyang university ang lahat ng magiging expense ni-ya sa pag-take ng board exam at international exam pagkaraan niyang grumaduate. (Moises Caleon)