Bombahan na sa PVL! Jia Morado, Creamline sasapawan Petro Gazz

Mga laro Sabado: (Araneta Coliseum)

4:00pm — Akari vs Choco Mucho

6:00pm — Creamline vs Petro Gazz

NAKATOKANG pangunahan ni ace playmaker Jia Morado-De Guzman ang kampo ng back-to-back 2022 season champions Creamline Cool Smashers sa pagsisimula ng kampanya laban sa last season Reinforced Conference titlist Petro Gazz Angels, habang ipaparada ng kargadong Akari Chargers ang bagong pambato na si Dindin Santiago-Manabat kontra Choco Mucho Flying Titans sa pagsisimula ng double-header na bakbakan ng Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference ngayong araw sa Smart Araneta Coliseum.

Isa sa mga pangunahing sandata ng Cool Smashers ang mahusay na pamamahagi ng bola ng 27-anyos na premaydong setter na pitong beses nang hinirang na pinakamahusay sa kanyang larangan, kabilang ang tatlong beses na paggawad rito ng Finals MVP sa 2018 Reinforced, Open at 2019 Open Conference.

Hahalili muna itong kapitana sa patuloy na nagpapagaling na si three-time conference MVP Alyssa Valdez laban sa binalasang Petro Gazz na pagbibidahan nina Mar Jana Phillips, Aiza Maizo-Pontillas, three-time collegiate MVP Gretchel Soltones at setter Djanel Welch Cheng sa alas-6 ng gabi.

Bago rito, bibinyagan bilang bagong hatawera ng Power Chargers si Santiago-Manabat na kalilipat lang galing Chery Tiggo Crossovers.

Kasama niya ang mga bagong talon na sina libero Bangs Pineda, hitter Eli Soyud at mga mainstay na sina Jhoanna Maraguinot, Erika Raagas at kapitana Michelle Cobb laban sa Flying Titans na ibabandera ng bagong coach at multi-titlist Dante Alinsunurin na gagabayan sina Deanna Wong, Kat Tolentino, Maddie Madayag, Bea De Leon at Des Cheng sa alas-4 ng hapon.

Kahit pa man aminadong maraming beterano at tumatayong pinuno ng kanilang koponan, hindi umano magkukulang ang 5-foot-7 na dating two-time champions mula sa Ateneo Blue Eagles na si Jia sa paggabay sa kanyang mga kakampi dahil sa lawak ng karanasan ng mga ito

“Everyone kasi in the team is a leader in their own right, so even though designated captain ako, maraming players sa loob ng court that are captains from their previous teams, so I have no problems managing everyone because we treat each other equally,” wika ni Morado-De Guzman, na sasamahan nina back-to-back conference MVP Tots Carlos, Finals MVP Celine Domingo, heavy hitter Jema Galanza, opposite hitter Michelle Gumabao, middle blockers Jeanette Panaga, Lorielyn Bernardo, Pau Soriano at Risa Sato, liberos Kyla Atienza at Jorella De Jesus at mga additional hitters na sina Fille Cainglet-Cayetano, Rizza Mandapat, Rose Vargas. (Gerard Arce)