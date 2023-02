BI Prison Chief sibak sa 6 cellphone ng hapon

Sinibak sa puwesto ng Bureau of Immigration (BI) ang hepe at iba pang tauhan ng Wardern Facility sa Taguig City matapos makakuha ng anim na cell phone mula sa isang Japanese detainee na hinihinalang mastermind ng iligal na aktibidad sa Japan.

Ayon kay Bureau of Immigration (BI) spokesperson Dana Sandoval, mga bagong personnel na ang nangangasiwa sa nasabing pasilidad ngayon

Aniya, bawal at hindi pinapayagan ni BI Commissioner Norman Tansingco ang paggamit ng cellphone at iba pang gadget sa pasilidad at posibleng may mga dating taga-BI ang nakinabang kaya pinayagan ang detenidong magkaroon ng ganun karaming cell phone at iba pang gadget.

“Because if [it’s] this massive then definitely po there must be something going on. So napalitan po ang head and all the people po inside the facility pinagpapalitan po natin ‘yan ng mga bago po na mga empleyado natin,” ani Sandoval.

Hindi pa pinangangalanan ng BI ang sinasabing leader ng robbery group na nakaditine sa Warden Facility na tinukoy lang sa alyas na ‘Luffy.’

Ibinunyag ng Department of Justice (DOJ) nitong Martes na anim na iPhone ang nakuha mula sa isa sa apat na Japanese nationals na hiniling ng gobyerno ng Japan na i-deport.

Sinabi ni Sandoval na kailangan may approval ng commissioner ang paggamit ng cp sa loob ng pasilidad at ito ay dapat na naka-schedule kung kailan gagamitin.

Aniya pa, wala pang inaprubahang request o application for approval para makagamit ng gadget ang isang detenido simula nang maupo si Tansingco bilang immigration commissioner.

Tiniyak din ni Sandoval na personal na bibisitahin ni Tansingco ang pasilidad upang mag-inspeksiyon para sa karagdagang pagpapabuti ng kulungan.

“Nakikita po niya na it is really something to be prioritized by the Bureau because it’s a concern already if it’s being abused by these kinds of syndicates or criminals here in the country,” dagdag pa niya. (Mina Navarro)