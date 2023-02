Bebot idineklarang patay nabuhay sa punerarya

Isang 66-anyos na babae na nakalagay sa body bag at idineklarang patay ng isang care home ang natuklasang buhay at humihinga pa sa funeral parlor sa Des Moines, Iowa.

Natagpuang humihinga pa ang babae nang buksan ang kinalalagyan nitong body bag sa Ankeny Funeral Home & Crematory noong Enero 3 kung kaya’t agad nila itong itinawag sa 911

Bunsod nito, sinabi ng Iowa Department of Inspection and Appeals na pinagmulta ang care home na Glen Oaks Alzheimer’s Special Care Center sa Des Moines, Iowa, ng $10,000 dahil sa nagawang malaking pagkakamali.

Base sa report, ang babae na hindi pa pinangalanan at nasa pangangalaga ng care home noong Disyembre 28 ay nagkaroon ng maagang pagsisimula ng dementia, pagkabalisa at depresyon.

Ayon naman sa nurse practitioner ng Glen Oaks na nagta-trabaho ng 12-oras shift at kabilang sa grupong nag-aalaga sa babae, hindi na humihinga at wala na itong pulso nang ipadala sa punerarya.

idineklara umanong patay ang babae ganap na alas-6:30 ng umaga, humigit-kumulang 90 minuto pagkatapos ng unang ulat ng staff.

Wala rin umanong nakitang palatandaan ang ikalawang nurse practitioner na naglagay sa babae sa body bag na buhay pa ito.

Sa kabila ng pangyayari, iginiit ni Lisa Eastman, executive director ng Glen Oaks Alzheimer’s Special Care Center na lubos na nagmamalasakit ang kanilang center sa mga residente nito at nananatiling nakatuon sa pagsuporta sa end-of-life care.

“All of our employees are given regular training in how best to support end-of-life care and the death transition for our residents,” pahayag ni Ms Eastman. (Betchai Julian)