Batang aktres inabuso ng ina

Hindi namin alam kung maawa ba kami or what sa young actress na ito. Ilang teleserye na rin ang naging bida siya o kung hindi man bida, bida-kontrabida.

Maganda si young actress at in fairness marunong din umarte. Pero ang nakakaloka at ikinaloloka na rin kahit ng mga taong nakakakilala sa kanya, hindi nakakaipon ang young actress.

Ang claim nito ay siya ang breadwinner sa kanilang pamilya. Pero marami rin na kasabayan niya at ibang artista rin sa network na ‘di-hamak na mas nauna pa siya, pero nakapagpundar na ng sariling bahay at sasakyan.

Si young actress, bukod sa hanggang ngayon ay nagrerenta pa rin, wala pa rin itong naipupundar na sasakyan kahit sabihin pang second hand. Nakakaawa rin in a way si young actress dahil kahit na bida na at may mga endorsements naman, palagi raw itong nangungulit na hindi siya pwedeng mabakante. Kahit kahit hindi bida role, kahit friend lang daw siya ng bida.

Ang problema yata ni young actress ay ang nanay niya na siyang humahawak ng pera niya. Hindi rin naman siya nag-iisang anak lang, pero mukhang siya ang umaako ng lahat.

Grabe ang pang-aabuso ng ina kay young actress, kawawa naman, di ba? Sana ay matutong mag-ipon si batang aktres para sa sarili niya. (Rose Garcia)