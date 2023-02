Balik trabaho sa Senado, ROTC ang unang isinalang ko

BAGONG taon, balik trabaho, balik sa pagharap sa mga problema ng bayan, balik rin sa pagsulong ng kapakanan ng bawat Pilipino ang inyong lingkod.

Kakabit ng balik trabaho na rin ay balik kontrobersya. Kontrobersya, sabi ko nga, dahil unang pinagtuunan ko ng pansin pagpasok nitong 2023 ay ang panukalang mandatory ROTC na bagama’t isang ordinaryong subject lang sa kolehiyo noong araw, eh ngayon ay sensational issue na.

Noong January 25, nag-hearing po tayo ng ROTC bills bilang chairperson ng Subcommittee on Higher, Technical, and Vocational Education.

Sinabayan pa nga ang hearing namin ng rally against ROTC ng ilang militante sa labas ng Senate compound at kumpleto ‘yan sila ng mga bandilang pula … so, alam na!

Since demokrasya tayo, okay lang ‘yan at, anyway, what do you expect sa mga grupo na ito na bisyo nila ang kumontra sa lahat ng ginagawa ng gobyerno.

Gayunpaman ay di tayo magpapatinag dahil ayon sa survey, 68 percent ng mga Pilipino ay pabor sa pagbabalik ng ROTC at since demokrasya nga tayo, ang pasya ng nakararami ang dapat masunod.

Pero kinikilala parin natin ang pagaalinlangan ng mga concerned citizen (hindi ‘yung mga militante), tulad ng mga ilang parents na talaga namang may legitimate sentiment at basehan sa kanilang agam-agam sa mandatory ROTC.

Pangunahin dito ay baka maabuso na naman daw ang ROTC at malagay sa panganib ang buhay ng kanilang mga anak.

Para ma-address ang ganyang problema, kasama sa panukala ang pagtatatag ng grievance board na kinabibilangan ng Department of Defense, Commission on Higher Education, Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) at school administration mismo.

Itong board na ito, ang kapangyarihan at trabaho nito ay i-monitor ang implementation ng ROTC, magsagawa ng imbestigasyon motu proprio na ibig sabihin basta may hinala sila na may nangyayaring hindi kanais-nais ay pwede na agad silang mag-imbistiga kahit walang nagrereklamo o nagsusumbong.

Ito ay preventive measure sa pang-aabuso na maaaring mangyayari dahil kung alam nila na may nakatingin sa kanilang mga kilos, eh mas malamang na mapigil kung may balak man silang gumawa ng kalokohan.

Ang isa pang concern ay malaking pondo raw ang kakailanganin para sa pagpapatupad ng mandatory ROTC at baka mga magulang ang gagastos nang husto.

Wala pong dapat ipag-alala dahil paglalaanan talaga ng gobyerno ng pondo ‘yan kasi priority legislative measure ng Malakanyang ‘yan, at kami sa legislative branch ang mag-aaprove niyan kaya kami rin ang magsisikap na maglagay ng sufficient funding.

‘Yun namang issue sa personnel na 9 to 10 thousand ang kailangang hugutin sa hanay ng active service ng military, ang solusyon diyan ay ‘yung mga reservist na qualified ang pwede nating isalang na mangasiwa sa ROTC.

At kung kukulangin pa rin, taun-taon ay mayroon tayong recruitment sa AFP, at pwede nating dagdagan ‘yung quota para mapunuan natin ang kakulangan sa personnel na kailangan sa implementasyon ng ROTC.

Actually, ‘yang mga ‘yan ay logistical problems na mayroong solusyon na inilagay natin mismo sa panukalang batas at ‘yung iba ay pinagkasunduan namin sa mga hearing.

Itong mandatory ROTC program, ayon sa aming panukala na sinusuportahan naman ng stakeholders, ay ibibigay sa college students na nasa fist at second year, male and female.

Pero kung ang estudyante ay makatapos ng basic ROTC, pwedeng mag-enrol pa sa advanced ROTC kung gusto niya pero voluntary na lang.

Pero bakit ba ibinabalik ang ROTC program? Ano ba ang purpose nito?

Ituturo dito ang disiplina bilang isang mabuting mamamayan, pagmamahal sa bansa, katapatan sa watawat ng Pilipinas, katapatan sa Saligang Batas at pagsunod sa umiiral na mga batas, at ang isa sa pinakamahalaga ay pagsasanay sa pagharap sa mga kalamidad at disaster.

Isinama natin itong training sa disaster risk reduction, management and response kasi alam naman natin ang na Pilipinas ay paboritong daanan ng bagyo, may lindol paminsan-minsan, nag-aalburuto ang mga bulkan, at s’yempre, and’yan ang sunog at baha.

S’yempre, hindi mawawala ang military training sa ROTC program para lumawak ang bilang ng ating reservists na pwedeng tawagin bilang support sa ating mga kawal sa pagtatanggol sa bansa kapag, for example, may external aggression.

Maraming bansa ang mayroong mandatory military training and exercise tulad ng Ukraine, Taiwan, Kazakhstan, Russia, Singapore, Kyrgyzstan, South Korea, Venezuela, Uzbekistan, North Korea, Norway, Turkmenistan, Vietnam, Sweden, Estonia, Cambodia, Switzerland, Morocco, Thailand, Poland, Algeria, Brazil, Austria, Greece, Colombia, Turkey, Lebanon, Bolivia, Syria, UAE, Paraguay, Egypt, Israel, Mexico, Denmark, at Qatar.

Kaya ganoon na lamang ang aking pagsisikap na maipasa itong ROTC bill at suportado ako ng marami sa ating kasamahan sa Senado, Siyempre, mayroong ding hindi sumusuporta, at ang ginagawa namin ngayon ay tinitingnan namin lahat ng anggulo para masiguro na yung maa-approve namin na batas ay maayos at madaling ipatupad.