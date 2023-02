AWOL na pulis, tropa tigok sa drug bust

Todas ang isang dating pulis at isang drug suspect na kanyang kasabwat sa isinagawang buy-bust operation nitong Huwebes sa Naga City, Camarines Sur.

Kinilala ni Senior Master Sergeant Tobias Bongon, tagapagsalita ng Naga City police, ang mga nasawing sina Albert Gumba, isang dating pulis at ang kanyang tropa na si Rey Delmiguez, nakatira sa bayan ng Bula.

Si Gumba ay dating nakatalaga sa Lupi town Police Station at natanggal sa serbisyo dahil sa pagiging AWOL o absent without official leave. Tinagurian din siyang high value drug suspect.

Base sa ulat ng pulisya, bandang alas-11:15 ng gabi, nang magsagawa ng buy bust operation ang mga awtoridad sa barangay San Isidro, Naga.

Nang aktong iniaabot ng mga suspek ang dalawang sachet ng shabu ay napansin ng mga ito na akto silang aarestuhin kaya agad na bumunot ng kalibre 45 baril ang mga ito at pinaputukan ang poseur buyer.

Dito naman na rumesponde ang mga naka-standby na pulis at agad na ginantihan ng putok ang dalawa na naging dahilan ng kanilang kamatayan. (Betchai Julian)