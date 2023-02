Ating mga magsasaka naman

Nitong Huwebes ay bumisita tayo sa Mindoro upang kumustahin ang ating mga kababayang nasalanta ng pagbaha at mga magsasaka na apektado sa krisis sa sibuyas.

Nasa ilalim ng state of calamity ang bayan ng Naujan kaya sa pakikipagtulungan natin sa Department of Social Welfare and Development (DSWD), nakapagbigay tayo ng P1 million halaga ng Assistance to Individuals in Crisis Situations (AICS). May ipinamahagi rin tayong relief packs para sa mga residente.

Napakaimportante ng papel ng Oriental Mindoro bilang food basket ng MIMAROPA. Kaya kung nasalanta sila ng mga pagbaha, nasalanta rin ang pagkukuhanan nila ng pagkain sa buong Region IV-B. Bugbog na bugbog ang mga magsasaka. P77.8 million halaga ng ani ang nawala sa kanila, nawalan pa sila ng bahay, at patuloy silang tinatamaan ng mataas na presyo ng mga bilihin. Triple whammy ito lalo pa’t pababa pa ng pababa ang presyo ng palay, at sabi nila, hindi na sapat ang kita nila dito sa pang araw-araw nilang pamumuhay.

Ang dami ring long term issues ng ating mga magsasaka roon. Sa ating pakikipag-usap sa ilang lider-magsasaka, dumadaing sila ng mataas na presyo ng abono, pero mababang kita. Paulit-ulit ang mga baha. Walang assistance para sa mahahalagang irrigation systems kahit big time agriculture producer sila. Nagiging problema rin ang distribusyon ng ayuda na ayon sa kanila ay para lamang sa mga magsasaka na may lupang dalawang hektarya pababa.

Kailangan ng isang detalyadong plano para sa pagpapatayo ng cold storage facilities sa mga lugar na maraming inaani, para maiwasan ang ganito kalaking wipe out tulad sa Naujan. Nakakalungkot na mismong mga magsasaka natin ang hindi makakain nang maayos dahil mas inuuna nila ang pagsasaayos ng kanilang mga sakahan. At tayo naman bilang mga mamimili, mas lalong malulubog kung iisa-isahin ng krisis ang mga gulay sa bahay kubo.

Imbes na baratin at isnabin, bigyang buhay natin ang industriya ng pagsasaka. Habang wala pang kalihim ng Agrikultura, mapaunlad dapat ng administrasyon ang buong sektor.

Nananawagan akong muli sa Department of Agriculture at kay Presidente, kailangan ng ating mga kababayan ang inyong mabilis na aksyon, lalo na sa panahon ng resesyon. Kailangan ng mga pagbabago at reporma sa agrikultura upang hindi na ito maging dagdag-pasanin pa sa ating mga magsasaka at mamimili. Sa dulo, ating magsasaka naman muna. Kapakanan muna nila ang unahin. Problema muna nila ang tugunan. Sa ganitong paraan, maiiwasan na ang sobrang reliance natin sa pag-iimport, at magkakaroon ng seguridad sa pagkain. Hindi lang buhay nila ang ating maiaangat, kundi ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino na sa kanilang mga ani umaasa.