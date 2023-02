700 aftershock naitala sa Davao de Oro

Higit sa 700 aftershock ang naitala sa paligid ng Davao de Oro sa nakalipas na 24 oras bilang epekto ng magnitude 6.0 na lindol na yumanid dito noong Miyerkules ng gabi.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), umabot sa kabuuang 745 aftershock ang kanilang naitala sa paligid ng lalawigan hanggang alas-otso ng umaga kahapon.

Sa nasabing bilang, isa ang naramdaman sa paligid habang nasagap naman sa hinang magnitude 1.3 hanggang 3.6 ang iba pang aftershock.

Samantala, sinabi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) na 16 katao ang nasugatan habang 52 istraktura at dalawang bahay ang nasira dahil sa lindol na sumentro sa bayan ng New Bataan sa Davao De Oro ganap na alas 6:44 ng gabi.(Catherine Reyes)