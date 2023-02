Wala nang bawian! Tom Brady babu na talaga sa football

FINAL na raw ang sagot ni Tom Brady – magreretiro na siya sa National Football League makalipas ang 23-year career.

Sa edad 45, nakaipon si Brady ng pitong Super Bowl rings sa New England Patriots at Tampa Bay Buccaneers, kinumpirma ni Brady ang kanyang retirement nitong Miyerkoles – eksaktong isang taon matapos sabihing tapos na ang playing days niya.

Sa social media niya binasag ang final answer, totoo na raw ito, good morning guys. I’ll get to the point right away,” bungad niya sa kulang 1 minute na video. “I’m retiring. For good.”

Dalawang seasons na ang nakakaraan nang ihatid ni Brady sa Super Bowl win ang Buccaneers, pagkatapos ng 2021 season ay nagsabi siyang mag-re-retire na pero bumalik para sa isang taon pa. (Vladi Eduarte)