Vendor noon owner na ng 3 bahay

Nang dahil sa kanyang pagsusumikap ay inaani niya na ngayon ang tagumpay! ‘Yan ang kwento ng isang palamig at halo-halo vendor lang noon na nakapagpatayo na ng 3 bahay ngayon.

Siya si Marites Reyes, na kasalukuyang nagtatrabaho bilang OFW Caregiver sa Israel. Noon ay nagbebenta siya ng mga meryenda sa palengke subalit sa hirap ng buhay at napilitan na siyang mangibang bansa taong 2006.

Naging maganda naman ang lagay ni Marites sa Israel. Kwento niya sa isang naging panayam sa kanya, “Lahat ng naging amo ko, ok naman sila sakin kahit noon ng aalaga pa ko ng matanda. Kagandahan dito may right po kami at bihira yung may nanakit ng kasambahay dito. Lahat kami dito caregiver o hindi tuloy ang trabaho namin dito noon pandemic.”

Lakas ng loob at sipag ang naging puhunan ni Marites kaya naman dahil dito ay nakapagpatayo na siya ng tatlong bahay sa Pinas para sa kanyang mga magulang at mga kapatid.

Aniya, “Ang magandang naidulot ko sa pag work dito marami akong natulungan lalo sa pamilya ko at sa mga pamangking ko at sa iba din. Bilang isang OFW

hindi basta basta, nandiyan ‘yung pagod at tiis alang alang sa kinabukasan. Mahirap ang mag isa lalo na at malayo sa pamilya pero nandiyan ang gabay ng Panginoon sa akin. Lagi ako nag darasal na laging nandiyan ang kanyang pagiingat sa akin araw-araw.”

Sa kasalukuyan, kasama na niya sa Israel ang kanyang 9-anyos na junakis at doon na rin ito nag-aaral.

Inulan din ito ng paghanga at heartwarming reactions mula sa mga netizens.

Ilan sa mga comment:

Para kay Jimmy Bonifacio, “Ang sukat ng success ay gaano kadami natulungan at nagawan ng mabuti.”

“Bec.of ur GOOD HEART in ur family and relatives GOD GAVE YOU UNEXPECTED BLESSINGS,” hirit naman ni Caryll Roldan-Pacoma.

May kwelang hirit naman si Jolou Angeles, ani, “Wala sa akin yaaaaan tindiro rin ako ng palamig noon, nilalamig pa rin hanggang ngayon.”

“Super inspiring, soon ako rin makakapagpatayo para sa family ko,” sabi pa ng isang netizen.

Talaga namang pinatunayan lang ng bebot na ito na bilog ang mundo at ‘di palaging mahirap ito. (Moises Caleon)