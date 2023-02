VACC naalarma sa immigration blacklist scam

Bogus! Ganito nilarawan ng Volunteers Against Crime and Corruption (VACC) ang mga offer online na nagsasabing kaya umanong maalis sa record ng immigration blacklist ang isang indibidwal kapalit ng bayad na P1 milyon hanggang P5 milyon.

Naalarma ang VACC dahil ang mga ilegal at hindi awtorisadong advertisement umano na ito ay puwedeng makapanloko ng publiko at mapaniwala na talamak pa rin ang korapsyon sa mga ahensya ng pamahalaan.

Nitong Martes, siniwalat ni Movement for Restoration of Peace and Order (MRPO) chairperson Ka Kuen Chua sa naging pagdinig ng Senate Public Order and Dangerous Drugs Committee na umaabot sa P5 milyon ang hinihinging bayad sa ilang dayuhan para maalis sa blacklist ng Bureau of Immigration.

Payo ni VACC President Arsenio ‘Boy’ Evangelista, Jr., huwag pansinin ang mga ganitong alok at isumbong sa awtoridad ang anumang paniningil ng kahit sino kapalit ng serbisyo ng gobyerno.

Samantala, nagbabala na rin ang BI lalo na sa mga foreign national na nasa bansa, para mag-ingat laban sa nga scammer na nag-aalok ng immigration service sa social media.

“We have observed that this scam proliferates not only on Facebook, but also in other messaging platforms such as WeChat. There are even some accounts that pretend to be immigratiokn lawyers and legal officers. They create profiles using photos of our employees, their badges, or even the logo of the Bureau,” pahayag ni Commissioner Norman Tansingco.