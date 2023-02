Talak sa mga marites: Mamatay kayo sa inggit – Manny Pacquiao

Pinaiimbistigahan na nina Manny Pacquiao, Jinkee Pacquiao ang kumalat na tsismis na hiwalay na sila, na kesyo buntis si Jinkee.

Well, una nga naming napanood sa YouTube ang mga fake news tungkol kina Manny at Jinkee. Ang lakas nga ng loob ng mga YouTuber (na siyempre pa ay wala silang mga pangalan) na gumawa ng mga kuwento.

Kaya naman, kahit gustong manahimik ng mag-asawa sa walang basehang tsismis, napilitan na silang maglabas ng mensahe, na dinaan din naman sa pagtawa.

Una ngang naglabas ng pahayag si Annabelle Rama, matalik na kaibigan ng mag-asawa, na walang katotohanan ang tsismis na buntis si Jinkee at hiwalay na sila ni Manny.

At sa Instagram story ni Jinkee, mapapanood naman ang mensahe ni Manny na…

“Nandito kami ngayon sa Starbucks, sa GenSan, kasama ang aking soul mate, si Jinkee.

“May mga balita riya, kaya sa mga marites diyan, baka mamatay kayo diyan sa inggit!” sabi ni Manny na patawa-tawa.

Makikita rin si Jinkee na ang lutong-lutong ng halakhak. At sa Instagram naman niya ay panay rin ang post niya ng mga photo nila ni Manny, na magkasama, at talagang lambingan to the max.

“Home is wherever I’m with you. By your side is where I want to be. I love you, Babe!” sabi pa ni Jinkee kay Manny.

Well, sana nga ay mabigyan ng leksiyon nina Manny, Jinkee ang mga gumagawa ng fake news sa YT, ha! Ang dami-raming kuwento na talagang maloloka ka, na ang iba, ang lakas ng loob na maglabas ng story na kesyo namatay na si ganitong sikat na artista, o si ganiyang artista.

Mahiya naman kayo! (Rb Sermino)