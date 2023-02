Sunshine Guimary inirampa ang dyowa sa Boracay

Sana all masaya. Sana all may dyowa!

‘Yan nga ang inggit na inggit na chika ng mga marites sa nakitang Instagram post ni Sunshine Guimary, na kung saan ay nasa Boracay nga siya, at kasama pa ang boyfriend niyang si Edong/Edward.

Yes, hindi naman itinatago ni Sunshine na may dyowa na siya, at matagal-tagal na rin silang masaya, ha! Kaya nga ang daming naiinggit, dahil kitang-kita kung gaano sila ka-happy ni Edong.

Anyway, nasa Boracay nga si Sunshine ngayon, at nagi-enjoy kasama si Mr. Edong. Punong-puno ng lambingan ang dalawa, at kitang-kita nga ang pagka-gentleman ni Mr. Edong, na alagang-alaga at todo alalay kay Sunshine, ha!

Anyway, hindi naman itinatanggi ni Sunshine na si Edong ang source of happiness niya. Na sabi nga niya, ang kakulangan daw ng kanyang pamilya, dahil hindi niya masyadong nakikita ang mga ito, at hindi rin siya sinusuportahan sa career niya bilang aktres, ay pinupunuan ni Mr. Edong.

“Siya talaga ang source of happiness ko. Napaka-generous niya sa pagmamahal. Masaya ako sa kanya,” sabi ni Sunshine noong huli namin siyang nakausap.

Sa totoo lang, kapag na-meet mo ang boyfriend ni Sunshine, masarap itong kausap, at ramdam na ramdam mong suportado talaga niya ang aktres sa mga proyekto nito sa showbiz.

Sa tanong nga kung papayagan pa rin niya na magpa-sexy si Sunshine, ang sagot niya, walang problema sa kanya.

“Malaki ang tiwala ko sa kanya! Kung ano sa tingin niya ang maganda para sa kanyang career, okey lang, susuportahan ko. Basta hindi naman sobra-sobra.

“At sabi nga niya, ang mga gagawin niya ay sexy classy, not sexy trash! So, malaki ang tiwala ko sa kanya,” pahayag ni Mr. Edong.

Well, abangan ang mas maraming lambingan nina Sunshine, Edong.

At abangan din ang mas marami pang proyekto ni Sunshine, lalo na ngayon na sumabak na siya sa mga wholesome project, tulad nga ng katatapos niyang movie na ‘Hello Universe’ na bida si Janno Gibbs, at sa direksiyon ni Xian Lim.