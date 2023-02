Renaldo Balkman, Strong Group ubos lakas sa Dynamo-Lebanon

NAKALSUHAN ang three-game winning streak ng Strong Group Philippines matapos yumuko sa Dynamo-Lebanon, 83-89, sa 32nd Dubai International Basketball Championship kahapon sa Al Nasr Club Hall sa Dubai, UAE.

Hindi kinatigan ng swerte ang Strong Group sa dulo ng fourth quarter kung saan ay sablay ang tira ng mga bataan ni head coach Charles Tiu.

“It was a tough loss, led 60 percent of the game but fell short in the last few minutes,” saad ni Tiu. “Their zone really stifled us and slowed us down.”

Nalasap ng Strong Group ang unang talo sa apat na laro, makakatapat nila ngayong araw ang Al Riyadi.

Ang Strong Group ay pag-aari nina Frank at Jacob Lao at suportado ng Mighty Sports at Acrocity.

Tumikada si import Shabazz Muhammad ng 25 points at nine rebounds para sa Strong Group, habang bumakas si Renaldo Balkman ng 10 puntos at siyam na boards.

Tumikada rin si Pinoy guard Jerom Lastimosa ng 14 puntos mula sa 6-of-9 shooting sa field, habang si former NBA player Nick Young na nakakaramdam pa rin ng knee injury ay nagdagdag ng 11 markers. (Elech Dawa)