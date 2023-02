Proteksyunan ang buhay, kapakanan at mga karapatan ng bawat Pilipino nasaan man sila sa mundo

Nitong nakaraang linggo, napabalita ang pagpaslang sa ating kababayan na si Jullebee Ranara na isang overseas Filipino worker sa Kuwait. Labis itong ikinagulat at ikinalungkot ng maraming Pilipino, lalo na’t hindi ito ang unang pagkakataon na may OFW na pinatay sa Kuwait.

Kung matatandaan po natin, noong 2018, natagpuan ang bangkay ng isang Filipina domestic helper na si Joanna Demafelis sa isang bodega sa Kuwait matapos naiulat na nawawala siya noong 2016 pa. Noong 2019 naman, pinatay ang ating kababayan na si Jeanelyn Padernal Villavende ng kanyang Kuwaiti employer.

Hindi po nababayaran ang lungkot na mapalayo sa sariling pamilya. Para sa mga OFWs, mas nanaisin nilang magtrabaho na lang sana rito sa ating bansa. Ngunit kailangan nilang makipagsapalaran sa ibang bansa para mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanilang pamilya at makatulong din sa ating ekonomiya. Sa lahat ng sakripisyo nila, nakalulungkot na sila pa ang nagiging biktima ng karahasan.

Sa kadahilan pong ito kaya hinihikayat ko ang ating national government na pag-aralan ang ating mga polisiya, ang naging kasunduan at suriin kung saan may pagkukulang upang maproteksyunan ang buhay at karapatan ng mga Pilipino—nasaan man sila sa mundo.

Labis po ang pakikiramay ko sa mga mahal sa buhay ni Jullebee. Sa katunayan, noong Lunes, bumisita ako sa kanyang lamay kung saan nakilala ko ang kanyang pamilya. Nagpaabot din ng pakikidalamhati si dating pangulong Rodrigo Duterte sa pamilya ni Jullebee via live video call.

Buti na lamang po at mayroon na tayong Department of Migrant Workers na tututok sa kasong ganito. Ang pangarap natin noon na sariling departamento para sa OFWs ay naisakatuparan na. Dahil dito, dapat tulungan din natin ang mga OFWs na maisakatuparan ang kanilang mga pangarap na mas magandang buhay para sa kanilang mga pamilya nang hindi nailalagay sa panganib ang kanilang sariling buhay.

Gaya ng pagprotekta sa ating OFWs, naniniwala po ako na nararapat din nating protektahan ang mga manggagawa sa ating bansa dahil sa napakahalagang papel nila sa ating economic recovery. Sa kadahilanang ito kaya nagsumite ako ng mga bagong panukala na layuning itaguyod ang kanilang karapatan kung sakaling maisabatas ang mga ito.

Nariyan po ang Senate Bill No. 1705 na layuning dagdagan ang service incentive leave ng mga private sector employees. Ang pagbibigay ng karagdagang incentive leave na ito ay bilang pagkilala sa mahalagang papel at sakripisyo ng mga empleyado sa pag-unlad ng ating bansa.

Nag-file din ako ng Senate Bill No. 1707 na layunin naman pong itaguyod ang kapakanan ng ating social workers. Ginagarantiyahan ng panukalang ito ang proteksyon sa social workers mula sa diskriminasyon, pananakot, panliligalig o pagpaparusa, at marami pang iba. Poproteksyunan din nito ang kanilang karapatang sumali o tumulong sa mga organisasyon o unyon na naaayon sa batas. Nakasaad din sa panukala na ang minimum base pay ng Social Welfare Officer I sa gobyerno ay hindi dapat mas mababa sa Salary Grade 13.

Napakalaking bagay po ng mga karagdagang benepisyo sa mga manggagawa lalo na’t malaki rin ang naging epekto ng pandemya sa kanilang kabuhayan, at sa kabuhayan ng marami pa nating mga kababayan.

Ito rin po ang dahilan kaya patuloy ako at ang aking team sa pag-iikot sa bansa upang mamahagi ng tulong sa mga Pilipinong nangangailangan ng suporta upang makabangon silang muli mula sa negatibong epekto ng pandemya sa ating ekonomiya.

Noong January 26, namahagi ng tulong ang aking team sa mga kababayan nating nasunugan sa Dapa, Siargao Island, Surigao del Norte at sa Prosperidad, Agusan del Sur. Noong January 28 naman, personal akong nagtungo sa Don Marcelino, Davao Occidental upang saksihan ang groundbreaking para sa isang Super Health Center doon. Namahagi rin ako ng tulong sa mga mahihirap nating kababayan sa naturang bayan.

Nito lamang Martes, January 31, nagtungo rin ako at ang aking team sa Quiapo, Manila para abutan ng tulong ang mga kababayan nating nasunugan doon.

Naniniwala po ako na obligasyon namin sa gobyerno na siguruhin ang kaligtasan ng mga Pilipino, OFWs man, lokal na manggagawa, at mga kababayan nating may hinaharap na krisis. Asahan po ninyo na bilang inyong Senator Kuya Bong Go, gagawin ko ang lahat sa abot ng aking makakaya para maproteksyunan ang inyong buhay, kapakanan at mga karapatan.