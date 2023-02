Pinay racer Bianca Bustamante pang-10 sa UAE-Formula 4

ITINALA ni Pinay racer Bianca Bustamante ang unang puntos sa 2023 season ng Formula 4 UAE Championships matapos makuha ang 10th place sa race 2 ng third round sa Kuwait Motor Town sa Ali Sabah Al Salem, Kuwait.

Kumakarera sa ilalim ng Prema Racing, sinimulan ng 18-anyos na Filipino-American ang harurot sa ika-19th place hanggang sa makuha nito ang pang-10 sa likod ng walong segundong pagitan sa likod ni race winner Finnish Tuuka Taponen ng Mumbai Falcons Racing.

Hindi naging maganda ang simula ng Pinay racing driver nang kumarera lang ito sa ika-33rd place sa race one ng third round, bago nakuha ang 10th place at tinapos ito sa ika-15th place.

Lumapag sa ika-24th place si Bustamante sa kabuuang 42 racers sa driver’s championship, habang nakakuha naman ng walong puntos ang isa pang Filipino representative na si Hiyu Yamakoshi ng Pinnacle VAR matapos ang 9th place sa round one at seventh place sa round three para sa 19th place.

Nakakuha naman ng podium finish si Filipino-born Zachary David ng Malta nang makakuha ng 3rd place sa round 3 upang tumapos sa ika-anim na pwesto.

Muling kakarera sina Bustamante, Yamakoshi at David sa round four na gaganapin sa Dubai Autodrome ngayong darating na weekend. (Gerard Arce)