PBBM pupulungin mga shipping magnate ng Japan

Nakatakdang makipagpulong si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa pinuno ng mga Japanese shipping companies sa kanyang nakatakdang state visit sa Japan sa susunod na linggo.

Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Neal Imperial, ang kapakanan ng mga Pinoy seafarer ang isa sa mga bitbit na misyon ng pangulo para isulong ang partnership sa Japan.

Layon aniya nito na mapalakas ang global competitiveness ng mga Pinoy seaman lalo na sa aspekto ng maritime education at mga programang magpapalakas sa kapakanan ng mga ito.

“In his commitment to enhance the global competitiveness of Filipino seafarers, the president will also be meeting with CEOs of Japanese shipping companies and associations to advance partnerships with Philippine stakeholders in maritime education and welfare programs for our seafarers,” ani Imperial.

Bago bumalik si Pangulong Marcos sa Pilipinas ay makikipagkita ito sa Filipino community para kumustahin ang mga ito at balitaan sa mga ginagawa nito para sa mga overseas Filipino worker at sa mga isinusulong na pagbabago sa gobyerno. (Aileen Taliping)