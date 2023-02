Nakaisa na sa wakas! Phoenix nakatikim ng panalo sa pabida ni Jason Perkins

NAGPAMALAS ng tibay ang nagbabalik sa injury na si Jason Perkins upang pamunuan ang Phoenix Super LPG sa 108-97 panalo kontra NorthPort Batang Pier upang panatilihing buhay ang pag-asa sa eliminasyon ng 2022 PBA Governors Cup sa PhilSports Arena.

Nagtala si Perkins ng 26 puntos, 7 rebounds, 2 assists at 1 steal upang bitbitin ang Fuel Masters sa unang panalo at pigilan ang tatlong sunod nitong kamalasan para sa kabuuang 1-3 panalo-talong karta.

“I just want to be positive, Sometimes if the team is losing, you tend to go negative. But we really want to stay positive and we were able to take the win, “sabi ni Perkins.

Tumulong din ang import na si Du’vaughn Maxwell na may 25 puntos dagdag ang 11 rebounds, 6 assists, 2 steals at 2 blocks, habang nag-ambag din si RJ Jazul ng 16 puntos, 2 rebounds, 1 assist at 1 steal.

Itinala ng Phoenix ang pinakamalaki nitong abante sa 27 puntos mula sa step back 3-point shot ni RJ Jazul sa mainit na ikatlong yugto ng mga Fuel Masters para makapitan ang 84-57 bentahe.

Nagpilit na makabalikwas ang NorthPort na lumapit sa limang puntos sa 92-87, may 7:12 minuto pa sa laban. (Lito Oredo)