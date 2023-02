Megan, Mikael hiniritan ng anak

Hindi nagpabongga sa kanilang 3rd wedding anniversary ang mag-asawang Mikael Daez at Miss World 2013 Megan Young last Jan. 25.

Naging simple lang ang pag-celebrate ng dalawa ng kanilang anniversary. Nasa bahay lang daw sila kasama ang kanilang furbabies at nanood sila ng Everything Everywhere All At Once na bida ang Oscar nominee na si Michelle Yeoh. Ang naging handa nila ay mga Korean snack na bibimbap.

Kilala naman sina Megan at Mikael na hindi mahilig magpa-party at mas gusto nilang intimate ang anumang celebration sa buhay nilang mag-asawa. Mas hilig nila ang bumiyahe kesa mag-host ng party.

Sa Instagram ni Megan, binalikan niya ang 12-year relationship nila ni Mikael sa pamamagitan ng mga sweet photos nilang dalawa. Nilagyan niya ito ng caption na: “3 years married and a total of 12 years by your side #BonezFofoForever.”

Si Mikael naman ay nag-post sa kanyang Instagram ng mga never-before-seen moments sa wedding reception noong January 25, 2020.

Sey ni Mikael: “I’d love to elaborate on the inside scoop of these photos/videos but I think I’d need a podcast to explain everything LOL. On that note, comment below if you also don’t remember most of your wedding reception as well.”

Baby na lang daw ang kulang sa mag-asawa. Pero mukhang happy sila with their furbabies sa ngayon. (Ruel Mendoza)