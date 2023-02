May multong sumilip sa bintana

Mga ka-Misteryo kayo ba ay nagulat kundi man nasindak na may multong sumilip sa inyong bintana?

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Si Joseph ng Manila ay hindi magkandatuto sa pagkuwento sa Misteryo nc kanyang paranormal na karanasan habang sila ay abala sa panonood kasama ang kanyang misis.

Misteryo: “Ano ba ang nangyari brother Joseph? May nangyari bang masama sayo?…sa inyo nang makakita ka ng multo?”

Joseph: “Grabe talaga kasi wala naman talaga ako interes sa mga ganyan sa paranormal kasi wala pa naman talaga ako nakikitang spirit o ghost pero this time naniwala na ako kasi kitang-kita ko siya. Hindi mawala sa isip ko hitsura niya.”

Misteryo: “Pakikuwento yung buong pangyayari nang makita mo yung ghost.”

Joseph: “Nasa sala kami nun with my wife watching ghost vlogs. Dun sa part ng middle of the vlog na pinapanood namin may napansin akong nakasilip sa curtain ng window namin. Noong una napansin ko na siya sa gilid ng left eye ko pero hindi ko pinansin. Tapos second time may sumilip uli sa window mas matagal ang pagsilip akala ko nga tao na nakasilip sa window namin pero imposible na tao yun kasi nasa 10th floor kami ng condo at walang floor na pwedeng matuntungan ng tao. After ko ma-realize na hindi tao yung sumilip may goosebumps na ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig grabeng kilabot ang naramdaman ko. I just saw a ghost.”

Misteryo: “Pwede mo ba ma-describe hitsura ng nakita mo sa window niyo?”

Joseph: “Nakita ko distorted pala face of a ghost, babae siya, payat yung face pero parang luwa ang mata though parang blurred. Hindi ko agad sinabi sa wife ko yung nakita ko until matapos kami sa panonood.”

Misteryo: “Wife mo ba nakakita na rin ng ghost sa area niyo?”

Joseph: “Yes may mga naikuwento na siya sa akin noon. Bata pa siya nakakakita na siya ng multo. Hetong nakita ko hindi ko pa natanong kung nakita na rin niya before.”

