May ilang sugatan, mga bahay na nasira sa 6 magnitude quake

Pawang minor injuries at mga napinsalang bahay ang nagdadatingang report kasunod ng nangyaring magnitude 6 lindol na tumama sa New Bataan sa Davao de Oro nitong Miyerkoles ng gabi, ayon sa Office of Civil Defense (OCD).

“Only minor damage were reported as of reporting time, majority were residential houses,” sinabi ni OCD spokesperson Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV sa isang pahayag.

Hindi pa aniya matiyak kung ilan ang eksaktong bilang ng mga nasugatan.

Sa ngayon, ayon pa sa opisyal, ay patuloy ang serbisyo ng kuryente, tubig at komunikasyon.

Ang mga apektado na OCD regional offices at local disaster management offices ay sumasailalim sa assessment, coordination, at monitoring.

Muling nagpaala si Alejandro sa publiko na mag-‘duck, cover, and hold’ tuwing may lindol.

Aniya pa, mahalagang laging sumunod sa National Building Code upang maiwasan ang mga trahedya kapag may mga lindol.

Sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), naitala ang epicenter ng lindol dakong alas-6:44 ng gabi nitong Miyerkoles sa 12 kilometers N 29° E ng New Bataan. (Catherine Reyes)