May gustong patunayan! Ponggay Gaston gagawa ng marka sa Crossovers

LAKAS-LOOB na nilisan ni Pauline Marie Monique ‘Ponggay’ Gaston ang dating koponang Choco Mucho Flying Titans.

Ito ay upang umikit ng panibagong tadhana sa professional league sa pagtalon sa Chery Tiggo Crossovers sa 2023 season ng Premier Volleyball League (PVL) simula bukas, Sabado.

Mahigit dalawang taon ring nagsikap ang 25-anyos na outside hitter kasama ang mga collegiate teammate sa Choco Mucho na dalawang beses nakapasok sa Final Four.

“It was an easy adjustment kasi sobrang welcoming iyung team. They’re really nice and lahat po sila so far nakikita ko same work ethic,” pahayag ni Gaston, na malaking tulong din sa adjustments kasama ang mga dating coach at ngayo’y team manager Clarence Esteban at dating coach sa UST High School na si Ian Fernandez.

“Hindi nagpapatalo sa extra work and marami sa kanila sobrang sipag and willing to teach me everything para madali ang adjustment ko,” dagdag ng 5-foot-10 hitter.

Tumapos sa ika-apat na pwesto ang Crossovers sa nagdaang kumperensiya matapos buhatin ni Mylene Paat na hinirang na conference MVP. u

Bukod kay Gaston ay napapirma rin ng grupo sina libero Bingle Landicho at middle blocker Seth Rodriguez mula Petro Gazz Angels.

Umalis naman sa koponan si Dindin Santiago-Manabat matapos ang anim na taon at magbigay ng isang kampeonato kasama ang kapatid na si Jaja Santiago, para lumipat sa Akari Power Chargers.

Patuloy na lalaban ang koponan na nananatiling may mga pambatong manlalaro mula kina Shaya Adorador, Jaila Atienza, Rose Baliton, Alina Bicar, Czarina Carandang, Jaycel Delos Reyes, liberos Buding Duremdes, Mary Landicho, Ennajie “EJ” Laure, May Luna, playmaker Jasmine Nabor, at France Ronquillo, habang nasa listahan pa si Jaja.

“I’m looking forward to our overall performance kasi alam ko na grabe iyung team effort na gagawin namin and excited po kami ipakita kung ano’ng meron kami,” saad ni Gaston. (Gerard Arce)