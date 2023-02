Lovi, Coco bet gayahin sina Marya, FPJ

Naku, Dondon (my dear editor), sayang at bukas pa ang dating natin ng ‘Pinas, kaya mami-miss ko ang first night mamaya ng ‘Some Kind of Valentine’ concert nina Christopher de Leon, Edgar Mortiz at Tirso Cruz III mamaya sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City.

Siyempre, special guest doon si Lovi Poe na excited na dahil ilang years din siyang hindi nagkaroon ng Valentine’s show.

Actually, may pagkakataon na hindi talaga natutukan ni Lovi ang kanyang singing career, pero lately nga, nakapag-recording din siya at napapadalas ang guesting sa ‘ASAP Natin ‘To!’, kaya madalas din niyang masabi na she’s so kilig na nakaka-duet niya sa musical variety show ng ABS-CBN ang mga singer na katulad nina Martin Nievera, Gary Valenciano, Regine Velasquez-Alcasid, Ogie Alcasid at iba pa.

Anyway, dahil nga sa two-night pre-Valentine concert na ‘Some Kind of Valentine’ ay taping break muna si Lovi sa ‘Batang Quiapo’ series nila ni Coco Martin, na magsisimula nang umere sa Kapamilya Channel. TV5, A2Z at iba pang platforms ng ABS-CBN.

Sa chikahan nga pala namin ni Lovi, tinanong ko siya kung sa series ba nila ni Coco ay magkakaroon din sila ng mga eksena kung saan ay magdu-duet sila?

Sa ‘Batang Quiapo’ movie kasi nina Fernando Poe, Jr. (SLN) at Maricel Soriano noon sa Regal Films ay may eksena rin na nag-duet ang dalawa, kaya sa TV series nga nina Lovi at Coco ay posible rin nilang gawin ‘yon, ‘noh?!

Sabi nga pala ni Lovi, sana nga ay may mga ganoon silang eksena ni Coco sa kanilang show.

Bongga!

Oo nga pala, on Wednesday naman magbubukas sa mga sinehan ang ‘Latay’ movie ni Lovi kung saan kasama niya sina Allen Dizon at Snooky Serna.

Binubugbog naman ni Lovi sa pelikulang ‘yon ang mister niyang si Allen, kaya iba naman ang dating niya sa ‘Latay’.

Carlo, Polo bongga ang taping sa Japan

Ka-text ko the other day si Polo Ravales at naikuwento nga niya sa akin na tapos na ang taping ng season one ng series ni Carlo Aquino na kinunan sa Tokyo, Japan.

I think nakabalik na rin sa ‘Pinas si Carlo.

Sa kuwento pa ni Polo, hindi naman mahaba ang partisipasyon niya sa season one ng series na ‘yon dahil ipinakilala pa lang ang kanyang character.

Bale sa second season hahaba ang role ni Polo.

Anyway, ‘katuwa lang na may mga series na kinukunan na naman ngayon abroad dahil hindi na nga malala ang COVID-19, huh!

‘Yun na!