Liberal Party, CPP-NPA utak ng ICC probe – Bato

Inakusahan ni Senador Ronald ‘Bato’ dela Rosa ang Liberal Party at ang Communist Party of the Philippines-New People’s Army (CPP-NPA) na siyang nasa likod ng pagpapaimbestiga sa madugong giyera kontra droga ng Duterte administration sa International Criminal Court (ICC).

Sinabi ito ni Dela Rosa nang tanungin sa interview ng CNN Philippines nitong Huwebes kung sino sa palagay niya ang nasa likod ng pagsusulong ng kaso sa ICC.

“Sino kalaban ni Duterte? Mga Liberal Party. Sinong kalaban ni Duterte pagdating sa insurgency, ‘yong makakaliwa, ‘yong CPP-NPA-NDF and its allied forces. ‘Yan ‘yong nagpa-follow up,” wika ng senador.

Nanindigan naman si Dela Rosa na hindi siya takot mabitay basta korte sa Pilipinas ang hahawak nito at hindi ang ICC.

“Haharap kami sa Filipino courts at kung kami’y ma-convicted at mabibitay, magpapabi­tay kami before the Filipino people not doon sa mga foreigner,” diin ng senador.