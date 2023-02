Jayson Tatum, Jaylen Brown tinadtad Brooklyn Nets

LURAY ang Nets nang tantanan nina Jayson Tatum, Jaylen Brown at ng Celtics nitong Miyerkoles sa TD Garden.

Kumonekta ng tig-pitong 3-pointers ang dalawang stars sa dambuhalang 139-96 win ng Boston.

Tumapos si Tatum ng 31 points, 9 rebounds, sinegundahan ni Brown ng 26 markers. Nag-ambag pa si Robert Williams ng 16 at 9, may 14 at 10 si Derrick White.

Mula opening tipoff ay nasa unahan ang Celtics, bumuka pa sa 49 ang lamang.

Ang 20 points lang ni Kyrie Irving at 19 ni Cam Thomas ang pumalag sa Brooklyn.

Bukod kay Kevin Durant (right knee), out din sa Nets sina Ben Simmons (left knee) at TJ Warren (left shin).

Maliban kay Marcus Smart (sprained right ankle), kumpleto ang rotation ng NBA-leading Celtics (37-15). (Vladi Eduarte)