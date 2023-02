Ingatan ang puso at kalusugan

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Pebrero na naman at palaging bukambibig ng marami, buwan ng pag-ibig. Pero bakit nga ba tinawag na love month ang Pebrero? Ito’y dahil sa Valentines’ Day sa Pebrero 14.

Ang Feast of St. Valentine ay idineklara ni Pope Gelasius I noong AD 496, bilang pagkilala kay Valentine ng Roma na namatay noong Pebrero 14 AD 269 at naging martyred saint. Simula noon, ginugunita ang nasabing petsa dahil sa kamatayan ni St. Valentine ngunit noong 14th Century lamang ito sinimulang iugnay sa pag-ibig.

Kasabay ng paggunita natin ng buwan ng pag-ibig, may bagong batch ng magsing-irog ang magiging kabahagi ng Kasalang Bayan ng Ako Bicol.

Aabot sa 49 magkapares mula sa bayan ng Daraga, Camalig at Legazpi City ang sumailalim sa Cana Seminar. Bahagi sila ng bagong batch na ating tutulungang maikasal sa ilalim ng ating programang Kasalang Bayan.

Sa pamamagitan ng ating programa, tutulungan natin ang bawat magkasintahan at mag-asawa na mabigyan ng pinapangarap nilang church wedding. Abangan po natin ang kanilang pag-iisang dibdib sa darating na Pebrero 25, 2023.

Kung inyong matatandaan, noon lamang Disyembre ay 20 pares ang tinulungan ng inyong lingkod at ng Ako Bicol Party-list na makasal sa St. John the Baptist Church sa Sorsogon. Bukod sa kanilang pagpapakasal, nagbigay din tayo ng kaunting tulong para may maitayo silang kabuhayan na maaari nilang palakihin.

Hangad po natin na sa pamamagitan ng ating programa ay mas mapagtibay pa ang relasyon ng bawat mag-asawang Bicolano. Lagi po ninyong mamahalin ang inyong mga kabiyak at huwag hahayaang masaktan ang kanilang puso.

Sa mga may pisikal na problema naman sa puso, handa rin ang inyong lingkod at ang Ako Bicol na tumulong sa abot ng aming makakaya.

Alagaan po natin ang ating kalusugan nang sa gayon ay hindi mapunta ang inyong kinikita sa pagbili ng gamot. Kahit nandito tayo para mabigyan kayo ng tulong medikal, iba pa rin ang may malusog na pangangatawan.

Isa po sa dapat nating alagaan ay ang ating atay upang hindi magkaroon ng hepatitis o cancer. Ilan sa ninyong dapat tandaan ay pag-iwas o paghinay-hinay sa pag-inom ng alak o paninigarilyo. Ugaliin ding mag-ehersisyo, kumain ng masustansiyang pagkain, at uminom lang ng gamot ayon sa payo ng inyong doktor.

Huwag ding pabayaan ang ating thyroid gland mga Kasurog! Nagkakaroon po ng goiter ang isang tao kapag lumalaki ang thyroid gland na matatagpuan sa gitnang bahagi ng leeg. Ilan sa mga posibleng sanhi ng goiter ay kakulangan sa iodine, namana sa magulang, madalas na exposure sa ionizing radiation o kaya’y pamamaga dulot ng thyroiditis.

Magpakonsulta kayo sa doktor kung nakakaramdam ng sintomas tulad ng pagsikip ng leeg, hirap sa paglunok o paghinga, napapadalas na pag-ubo at pagbabago ng boses.

Asahan po ninyong patuloy na gagawa ng hakbang ang inyong lingkod at ang Ako Bicol upang maging malusog ang bawat Bicolano. May kasabihan nga po tayo na ang kalusugan ay kayamanan ng bayan.

Kamakailan ay nakipagpulong ang inyong lingkod kay Iloilo Congresswoman Dr. Janette Loreto-Garin at Department of Health (DOH) Officer-in-Charge Maria Rosario Vergeire. Itinulak po natin ang maraming proyektong pang-kalusugan para sa sambayanang Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Speaker Martin Romualdez.

Sa mga susunod na araw, isisiwalat natin sa inyo ang mga proyektong tinalakay sa pulong. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano.