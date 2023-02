Filipina golfer Marvi Monsalve pang-24 sa BGC Championship

SINALPAK ni Marvi Monsalve ang birdie bago magtakipsilim upang isalba ang one-under 71, pero naiwan agad ng walong palo nang mainit na si Sukaree Kornkamol pagkaraan ng 18 butas sa BGC Championship Miyerkoles ng gabi sa Watermill Golf Club and Resort sa Nakyon Nayok Province, Thailand.

Pumalag si Monsalve, regular campaigner sa ICTSI (International Container terminal Services, Inc.)-Ladies Philippine Golf Tour, sa mahirap na kondisyon kahit huling nagsimula sa par-72 layout, bumuwelta sa disgrasyang bogey sa No. 3, par-3 seventh hole sa pagbawi sa mga round ng par bago tumapos ng birdie sa 365-yard No. 18.

Ang pasiklab ay naglagak sa kanya sa pagtabla sa pang-24 na puwesto at maging top Pinay performer sa THB1.2M championship (P1.9M), ang kickoff leg ng 10th Thai LPGA Tour 2023, dahil ang mas mga inaasahang sina Chanelle Avaricio at Harmie Constantino ay kapwa nangapa sa 73 (43rd place) at 74 (salo sa 54th), ayon sa pagkakasunod.

Kumasa rin si Gretchen Villacencio sa 72 para humanay sa siyam na local bet sa pang-33 puwesto samantalan nagkalat sa limang bogey si Lizbeth Alcantara para sa 76 at pang-83. (Ramil Cruz)