Donny, Andrea mas bagay: Daniel, Janella inalmahan sa Captain Barbell, Dyesebel

Sa YouTube interview kay Roberta Ravelo, anak ni Mars Ravelo, si Daniel Padilla raw ang karapat-dapat na maging next Captain Barbell. Nangyari ang pahayag niya sa super mediacon ng last 2 weeks ng “Mars Ravelo’s Darna na naganap sa 14th floor ng ELJ Communications Center ng ABS-CBN last January 30, 2023.

Masaya nga niyang sinabi na malaki ang maitutulong nina Daniel at Kathryn Bernardo sa upcoming teleserye adaptation ng ABS-CBN Entertainment na “Captain Barbell.”

Pero siyempre, kanya-kanyang reaksiyon ang mga fan, netizen. Para sa kanila, masyadong manipis si Daniel para maging Captain Barbell.

Mas maganda raw kung si Richard Gutierrez pa rin ang gumanap na Captain Barbell, lalo na at pagkaganda-ganda pa rin ng katawan ni Richard ngayon.

Bet na bet din ng mga fan na si Donny Pangilinan ang maging Captain Barbell, dahil para sa kanila, sa kasikatan ni Donny ngayon, kayang-kaya nito ang maging bida sa ganitong serye.

Hirit pa nila, bigyan din ng chance ang ibang artista, na huwag daw puro sina Daniel na lang ang magbibida.

Well, pakinggan kaya ng mga producer ang hiling ng mga fan?

Samantala, para rin sa mga Ravelo ay si Janella Salvador rin ang karapat-dapat na maging Dyesebel.

Si Janella nga ang gumaganap na Regina at Valentina sa “Darna” (2023.

At again, may kanya-kanyang opinion na naman ang mga netizen/fan dahil para sa kanila, si Andrea Brillantes daw ang mas bagay na Dyesebel. Perfect daw ang kagandahan, kaseksihan, at porma ng katawan ni Andrea, na single nga, fresh na fresh.

Heto nga ang chika ng mga netizen:

“Mas bet ko c Andrea Brillantes na Dyesebel, kasi ‘yun ang beauty niya ay bagay talaga sa kanya.”

“Mas swak po si Donny as Captain Barbell, lalo pa at ang lakas ng tambalang DonBelle. Matangkad at maganda katawan ni Donny. Lalo pa pag paghahandaan ang role.”

“Andrea Brillantes for me bagay sa lambing ng boses nya.”

“Richard Gutierrez to reprise his role of CB once again! So far he’s my fave na gumanap kay CB.”

“Mas bagay kay richard G. Ang Captain Barbel Andrea for Dyesebel.”

“Dapat kasing-pogi at tangkad at kasingkatawan ni Richard.”

“Donny for Captain Barbell magnda ang tindig at katawan. Sana mabigyan ng chance mga ktulad niya na maging bida lagi na lang kasi KathNiel.”

Well, kayo ba anong opinion niyo? (Rb Sermino)