Domsat Seven angat sa grupo

KIKILATISIN ng mga karerista ang tikas ni Domsat Seven pagsalang nito sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong araw.

Haharurot si Domsat Seven sa distansiyang 1,200 metro kontra anim na tigasing kalahok.

Rerendahan ni jockey Ryan Roy Garcia, makakatagisan ng bilis ni Domsat Seven sina Top Of The Line, Be Thoughtful, Wild Eagle, Lady Liberty, Buena Bell at Lucky Lucy.

Nakalaan ang P20,000 added prize para sa mananalong 3-year-old horse lang sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Ayon sa mga komento ng karerista sa social media, horse-to-beat si Domsat Seven kaya posibleng outstanding favorite ito pag-arangkada ng unang race.

Samantala, may siyam na races ang inihanda ng Metro Manila Turf Club, Incorporated (MMTCI) ngayong Biyernes kaya panigurdong masisiyahan ang mga karerista sa kanilang pananaya. (Elech Dawa)