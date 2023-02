Dinoktor ang photo? James Reid, Issa Pressman todo holding hands sa mall

Balik na naman sa James Reid at Issa Pressman ang item ngayon. Spotted kasi sina James at Issa sa isang mall.

HHWW ang dalawa, meaning, holding hands while walking. May resibo dahil may isang fan o netizen ang nakapag-post ng picture nila. At may caption pa ito na, “bump into that pressman celeb gurl as I was walking (she said sorry when it was clearly my fault, lol) only to know that the guy who stopped beside me was my man— james reid—kahiya. I was such a hassle. Charot bye.”

Bukod dito, may iba pang spotted ang dalawa.

Dati nang nali-link si James kay Issa na kapatid ng actress na si Yassi Pressman, even at the time na sina James at Nadine Lustre pa. Pero mariin itong itinanggi ng dalawa.

Now that they’re being spotted at may pa-hhww pa, ilan tuloy sa mga comment ng netizens, “padeny-deny pa noon. Lalabas din ang totoo.”

“Time is the ultimate truth teller.”

‘Yun nga lang, nagkakaroon ng confusion dahil nag-come-out dati si Issa na may girlfriend ito pero balitang matagal na rin silang hiwalay.

May mga comments din na, “‘Di ba, lesbian siya?”

“Akala ko baba rin ang type no’ng isa?”

Bisexual naman ang pag-come-out ni Issa. Meaning, pwedeng babae at lalaki ang preference raw nito.

May mga nagsasabi rin na edited daw ang photo na `yon, at kaswal lang naman talaga na naglalakad ang dalawa.

Ano ba talaga ang totoo?

Diva Montelaba susubok sa Hollywood

Mahigit isang taon na pala ang Kapuso star na si Diva Montelaba sa U.S. Ayon dito, ang orihinal na plano niya raw talaga ay birthday vacation lang. Hindi raw niya talaga ine-expect na aabutin siya ng isang taon.

At ‘di malayong another year pa dahil wala pa itong planong umuwi ng bansa. In fairness, working na rin siya sa kanyang green card. Nasa U.S. naman ang boyfriend niya at ang pamilya nito kaya feeling namin, major reason ito kung bakit siya nag-stay.

Pero happy raw siya ngayon sa U.S. na after 13 years sa business, na para kay Diva ay very grateful siya, lalo na sa GMA Networks since Starstruck 5, plano na rin daw niyang mag-pursue ng career sa America.

Sa ngayon, nagkakaroon siya ng mga shows kasama si Carol Banawa na do’n lang niya na-meet personally, though, bata pa lang daw siya, kinakanta na niya ang songs nito. Bonding din sila ni Gladys Guevarra.

Sabi ni Diva, “Actually, may mga offer habang nandito ako sa U.S. ang GMA. Ang last teleserye ko, Primadonna, after no’n pumunta na ko ng U.S. Nakakahinayang din pero feel ko na I need this, e.

“But I’m very grateful with my 13 years. Hindi lahat, ‘di ba, nabibigyan ng chance na magtagal. Try ko lang din dito, baka naman since I’m having some connection na rin. But I’ll still continue my career in the Philippines, oo naman.”

Sa ngayon, career pa rin daw ang priority niya at hindi pa ang pagse-settle down kahit pa okay sila ng jowa.