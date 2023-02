DepEd tatalupan tongpats sa camera

Magsasagawa ng imbestigasyon ang Department of Education (DepEd) sa mga ulat na overpriced ang mga biniling camera ng ahensiya.

Sinabi ni DepEd Spokesperson Michael Poa na aalamin ng ahensiya ang katotohanan sa mga kumakalat sa social media hinggil sa umano’y “overpriced camera”.

“Sa Public Affairs Service dito sa Central Office, wala po kaming entry level cameras. Puro Mark IV,” saad ni Poa bagama’t hindi pa niya nakikita ang aktuwal na larawan ng camera.

“So, I will have to ask the regional offices kung may mga ganitong entry level cameras na na-procure,” dugtong pa niya.

Noong nakaraang Martes, pinost ng aktibistang si Renato Reyes ang screenshots ng Facebook post ng isa umanong professional photographer na nagtatanong kung bakit ang entry-level camera ng DepEd na nagkakahalaga umano ng P155,000 ay may kahintulad na model na mabibili lamang ng P23,000 sa Lazada.

“Mukhang matagal nang modus itong sa mga camera. Heto ang mga sample notices ng DepEd para sa purchase ng mga camera. Approved budget ay P500,000 para sa isang DSLR at isang camcor­der,” ani Reyes kalakip ang screenshots ng mga dokomento.

Kamakailan lamang ay nakaladkad sa kontrobersya ang DepEd dahil sa pagbili ng P2.4 bilyong laptop na ayon sa Commission on Audit ay overpriced at outdated na.