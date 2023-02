Coach Tim Cone elibs kay Terry Saldaña

IKINALUNGKOT ni two-time grand slam coach Timothy Earl “Tim” Cone ang pagpanaw nitong Miyerkoles ng isa sa dating miyembro ng popular na Barangay Ginebra sa Philippine Basketball Association (PBA) na si Antero “Terry” Saldaña.

Inihayag mismo ng kanyang dating team na Barangay Ginebra San Miguel sa kanilang Facebook page ang pagyao ni Saldaña sa edad na 64-anyos matapos ang matagal na pakikipaglaban sa “lingering kidney ailment”.

“So sorry to hear about Terry Saldaña’s passing,” sabi lamang ni Cone sa Twitter. ” I remember him well in those Ginebra and Swift days. He was so hard to stop around the basket, and I’ll remember him for coming back from his gruesome injury. It took a lot of character to do that. NSD, Terry.”

Si Saldaña ay tinagurian na “Plastic Man” sa paglalaro nito sa pitong PBA teams sa kabuuan ng kanyang karera sa pagitan ng 1982 at 2000.

Sinimulan niya ang kanyang karera sa Toyota Super Corolla.

Siya ay mas nakilala sa paglalaro sa Barangay Ginebra, noon ay kilala bilang Gilbeys Gin bago muling i-rebrand sa kasalukuyan nitong pangalan, mula 1983 hanggang 1987, pagkatapos ay muli mula 1997 hanggang 1998, nang ito ay kilala bilang “Gordon’s Gin Boars”. (Lito Oredo)