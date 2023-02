Camboadia SEAG venue ininspeksyon

SUMENTRO sa pag-iinspeksyon ng mga venue at 100-days countdown ng 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia ang isinagawang Chef-de-Mission meeting na dinaluhan nina Team Philippines CDM Chito Loyzaga at deputy Paolo Tancontian nitong nagdaang Enero 25-27 sa Phnom Penh.

Tinalakay ang Protocol Committee, Sports and Technical Committee, Transportation Food and Accommodation Committee, Medical and Anti-Doping Committee at ang pagbisita sa mga venue kabilang ang Morodok Techo Stadium at Olympic Stadium.

Nagtungo rin ang mga kinatawan ng CDM ng 11 miyembrong bansa sa Athletes Village at Sports Village, Indoor Sports Center Building, Morodok Techo Elephant Hall 1, Badminton and Table Tennis Halls, Broadcast Center at sa Shanoukville City, kung saan ginaganap ang ibang water sports.

“I will focus more in Phnom Penh because all the martial arts events are in the capital city, while CDM Chito (Loyzaga), iikot talaga siya in all the sport event and deputy Len (Escollante) is in the water events,” pahayag ni Tancontian sa panayam ng Abante Sports kahapon.

“Medyo mainit lang doon, lalo na kapag May daw at iyung ibang facility wala pang aircon, but overall maganda iyung lugar at iyung mga sports facility nila. Hindi namin inaasahan na ganoon siya kaganda,” dagdag ni Tancontian, na pinuno rin ng Pilipinas Sambo Federation, Inc. (PSFI).

Muling hihilingin ng Pilipinas na magkaroon ng panibagong pagpupulong bago ang deadline sa Marso 6 na pagsusumite ng entry by names.

Nauna nang sinabi ni Philippine Olympic Committee (POC) President Abraham “Bambol” Tolentino na nagkaroon ng ilang mga pagkaantala sa mga importanteng alituntunin sa biennial meet higit na ang technical handbooks na patuloy na nagkakaroon ng pagbabago.

Ito ang magiging unang pagkakataon na magiging host country ang Cambodia na naglatag ng pinakamaraming event sa kasaysayan ng SEA Games sa 608 mula sa 49 sports. (Gerard Arce)