Buy-bust sa parking nasilat 1 kilong droga

Tinatayang mahigit sa P6 milyong halaga ng shabu ang nakumpiska matapos maaresto ang isang lalaki sa buy-bust operation sa parking lot ng isang kilalang fast food chain sa Bacoor City, Cavite nitong Miyerkoles ng gabi.

Kinilala ang naaresto na si Daryl Julhasan y Pilapil, 28, walang trabaho, ng Talaba 4 Bacoor City, Cavite.

Sa ulat, dakong alas-7:17 kamakalawa ng gabi nang makipagtransaksyon ang suspek sa poseur buyer kung saan magkikita sila sa parking lot ng McDonalds sa Molino Boulevard, Talaba 4, Bacoor City, Cavite.

Agad ikinasa ang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng PDEA RO IVA RSET2 at RSET 1, PDEA-Cavite PO, Bacoor SDEU, at RDEU-4A na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspek. Narekober sa kanya ang tinatayang isang kilo ng hinihinalang shabu na may street value na P6,800,000.

Ayon sa suspek, inutusan lamang ito na ideliber ang shabu sa lugar kapalit ng P5,000.

Inaalam naman ng pulisya kung sino ang nag-supply ng nasabing droga. (Gene Adsuara)